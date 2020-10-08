«У него обвалилась крыша»: в Новосибирске загорелся частный дом

Крыша дома вспыхнула рано утром.

Утром в четверг, 8 октября, в Дзержинском районе Новосибирска загорелся кирпичный частный дом. Произошло это на Каменском шоссе недалеко от остановки «Склады».

— К месту происшествия проследовали пожарные цистерны. Подписчик сообщил об обрушении крыши строения. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Из-за пожара на этом участке дороги затруднено движение в обоих направлениях, — сообщили в группе «АСТ-54».

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали подробности пожара.

— В 7:08 пожарно-спасательные подразделения выехали в садовое общество «Рябинка» в Дзержинском районе. Прибыли на место вызова через 10 минут. Было установлено, что горит крыша двухэтажного дома размера 10 на 12 метров. Была угроза распространения огня на соседние строения. Ликвидация открытого горения — в 7:59. Погибших и пострадавших по оперативной информации нет, — сообщил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Напомним, утром 7 октября в Новосибирске загорелся пассажирский автобус на Димитровском мосту. Пострадавших в пожаре не было — автобус ехал без пассажиров.

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