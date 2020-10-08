В Новосибирске легковушка сбила на «зебре» 11-летнюю девочку: ребенок попал в больницу

Девочку госпитализировали с переломом. Фото: ГИБДД по Новосибирской области. Фото: Надежда РЫЖКИНА

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Иномарка сбила на «зебре» 11-летнюю девочку. Ребенка увезли в больницу.

— 7 октября в 15:40 26-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал по улице Большевистская со стороны улицы Гурьевской в сторону улицы Добролюбова. Напротив дома № 101 по улице Большевистской он наехал на 11-летнюю девочку, который переходил там дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП девочка с предварительным диагнозом «открытый перелом правого надколенника» была доставлена в больницу, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, вечером 7 октября «Тойота» сбила 14-летнего подростка на пешеходном переходе. Ребенок попал в больницу.

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