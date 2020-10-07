В Новосибирске иномарка сбила школьника на пешеходном переходе: ребенок в больнице

В Новосибирске иномарка сбила 14-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила 14-летнего мальчика. ДТП произошло в Ленинском районе города, после случившегося ребенка госпитализировали.

— Около семи вечера 7 октября 53-летний водитель автомобиля «Тойота Функарго» ехал по по улице Троллейная, со стороны улицы Вертковская, в сторону улицы Бульварная. Напротив дома № 65 на улице Троллейная он сбил 14-летнего мальчика, который переходил там дорогу по пешеходному переходу, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В результате случившегося, мальчика доставили в больницу с ушибами и ссадинами. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего будут установлены позже.

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