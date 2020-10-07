Лапкой эть: котенок-манул, играющий со своим обедом, рассмешил соцсети

Манулы из Новосибирского зоопарка уже давно стали всеобщими любимцами. Фото: Владимир Габов, Александр Лукин, Kivuli Kivuli, Андрей Поляков, Виктор Шпаков\https://vk.com/novosibirsk_zoo

Манулы из Новосибирского зоопарка уже давно стали всеобщими любимцами не только среди посетителей зверинца, но и среди пользователей соцсетей. Забавные пушистые коты с «сердитыми» мордочками с легкостью завоевывают людские сердца. Около трех месяцев назад у манулов в Новосибирске появились котята: сейчас малыши уже подросли и активно осваивают роль сурового дикого хищника. Правда, со стороны все еще выглядят очень милыми и всегда не прочь поиграть.

Например, на одном из видеороликов, которые опубликовала в сети постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова, один особо активный малыш успел поиграть и пообедать, пока мама с другими котятами спала в будке.

Эта сцена не оставила равнодушными подписчиков сибирячки. В комментариях под роликом многие из них написали, что котенок

— Красивый хищник-одиночка ест свою любимую еду.

— Одинокий пушистый мини-хищник, — пишут люди.

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