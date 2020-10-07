Прививки от гриппа в Новосибирске 2020: где поставить, кому положено бесплатно

Прививки от гриппа в Новосибирске 2020: в минздраве рассказали, что вакцинацию уже прошли 850 тысяч человек. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Прививки от гриппа в Новосибирске 2020: в минздраве рассказали, что вакцинацию уже прошли 850 тысяч человек. Это более трети всех жителей региона и более половины от необходимого плана.

— Хочу сказать спасибо всем жителям области, которые откликнулись на наши призывы и пришли в медицинские учреждения для вакцинации от гриппа. Вместе с тем прививочная кампания продолжается, и мы призываем всех, кто еще не поставил прививку, принять в кампании участие, — отметил министр Здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Поставить прививку от гриппа себе может любой желающий. В первую очередь, это рекомендуется делать пожилым людям, детям старше шести лет, школьникам, студентам, тем, кто часто болеет ОРВИ, а также людям, чья работа связана с контактом с большим количеством людей. Поставить прививку бесплатно можно в поликлинике по место жительства.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что больница скорой помощи № 2 и областной кардиологический диспансер снова начнут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Такие меры приняты для того, чтобы избежать переполненности инфекционных стационаров. По данным оперштаба на утро 7 октября в регионе зарегистрировано 13 703 случая коронавируса.

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Об этом сообщили в областном минздраве (подробнее).