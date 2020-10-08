Погода в Новосибирске на 8 октября 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске продолжаются снегопады. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске 8 октября 2020 года: город продолжает заваливать снег, синоптики обещают дождь со снегом и гололед на дорогах.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +2 — +4 градуса, ночью -1 — -3 градуса. Ожидается переменная облачность, небольшой мокрый снег, днем — дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит 0 — +5 градусов, ночью — до -4 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет переменная облачность, небольшой мокрый снег, днем — дождь. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16.

«Яндекс» обещает небольшой снег, утром и днем — облачность с прояснениями. Днем температура поднимется до +1 градуса, а ночью опустится до -3.

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