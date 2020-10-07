В Новосибирске на месте бывшего кинотеатра «Космос» откроют хоккейную школу

Хоккейный центр откроется осенью. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Новосибирские любители спорта могу порадоваться: Реконструкция бывшего кинотеатра «Космос», где разместится Центр хоккейного мастерства, совсем скоро закончится и уже осенью хоккейная школа откроется. На достраивающемся объекте побывал мэр Анатолий Локоть .

- В рамках подготовки к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года для создания спортивной инфраструктуры в Новосибирске используются не только бюджетные деньги, но и средства частных инвесторов. Пример такого сотрудничества – реконструкция бывшего кинотеатра «Космос». Все работы велись по концессионному соглашению. Очень важно, что соблюдены все условия, которые мы обозначили до начала реконструкции: сохранён фасад, цветовая гамма, название. А назначение «Космоса» другое – это хоккейная школа для подготовки спортсменов. Наличие подобного объекта говорит о спортивном статусе Новосибирска, его способности принимать соревнования самого высокого уровня, – отметил глава города.

Как только центр начнет работу, по условиям концессионного соглашения, несколько часов в неделю будет отведено для бесплатных занятий воспитанников муниципальных хоккейных школ.

Мэр Анатолий Локоть проверил ход работ в центре. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В новом спортивном комплексе будут учить играть в хоккей детей, начиная с четырёх лет. Занятия будут проходить в зоне с синтетическим льдом, а совершенствовать навыки дети смогут в мини-коробках с натуральным льдом. Заниматься в хоккейном зале одновременно смогут 30 маленьких спортсменов.

К слову, дети смогут приходить на занятия вместе с родителями – центр позиционирует себя как семейный, поэтому здесь предусмотрены занятия для людей всех возрастов и с любым уровнем подготовки. И это не все: руководство «Космоса» планирует ввести льготы и для новосибирских пенсионеров.

После реконструкции в здании появился двадцатиметровый бассейн с двумя дорожками, зону функциональной тренировки оснастят американскими тренажёрами последнего поколения. Здесь будут проводиться групповые занятия по йоге, пилатесу, кроссфиту. Помимо этого предусмотрена зона для бокса, сайкла, мини-поле для футбола и баскетбола. Объем инвестиций в объект составил 150 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru