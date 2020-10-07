Кубинец угрожал взрывным устройством

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 7 октября в Железнодорожном районе Новосибирска. Примерно в 14.05 к автомобилю ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, стоявшему возле домов 5 и 7 по улице Ивачева, подошел темнокожий мужчина и сообщил, что на нем находится взрывное устройство, попросив вызвать полицию. Мужчина разговаривал на смеси английского, испанского и русского языков и был сильно взволнован.

Бойцы ГБР незамедлительно сообщили о происшествии в дежурную часть ГВАРДИИ, после чего, надев личные средства защиты (бронежилеты и каски), проводили иностранца подальше от проезжей части улицы в безлюдную сторону и в дальнейшем не допускали приближения к нему проходящих мимо горожан. На усиление были вызваны дополнительные экипажи групп быстрого реагирования.

Оперативно прибывшие сотрудники полиции с кинологами произвели осмотр задержанного - взрывного устройства при нем обнаружено не было. Задержанный был доставлен в отдел полиции.