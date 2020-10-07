В Новосибирске «Тойота» въехала в «Реналют» на пешеходном переходе: пострадал ребенок

В ДТП пострадала 3-летняя девочка, ребенок попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Днем 7 октября в Новосибирске столкнулись две иномарки. В ДТП пострадала 3-летняя девочка, ребенок попал в больницу.

— Сегодня, около 11 часов утра, в Ленинском районе 30-летний водитель автомобиля Toyota chaser по улице Большая со стороны улицы Романтиков в сторону улицы Колыванское шоссе. Около дома №31а\1 на улице 2-ой переулок Экскаваторный, он въехал в автомобиль Renault duster под управлением 42-летнего мужчины, который стоял у пешеходного перехода и пропускал людей, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В результате произошедшего пострадала 3-летняя девочка — пассажирка автомобиля «Реналют». Ребенок попал в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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