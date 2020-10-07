Новосибирец избил девочек на детской площадке, которые обидели его сыновей

В Новосибирске мужчина набросился на девочек на детской площадке за то, что те обидели его сыновей. Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Новосибирске мужчина набросился на девочек на детской площадке за то, что те обидели его сыновей. Сейчас в произошедшем разбирается следственный комитет.

— Произошел инцидент 5 октября на одной из детских площадок на улице 1-я Чулымская в Ленинском районе. Между мальчиками и девочками на детской площадке произошел конфликт, после ссоры мальчики решили пожаловаться отцу. Мужчина пришел на площадку и сам начал выяснять отношения с детьми. Кончилось все тем, что одну из девочек он толкнул, а другую ударил по лицу, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

После этого органами полиции была организована проверка. Однако позже материалы проверки были переданы в следственный комитет. Теперь выяснять все причины и обстоятельства произошедшего будут следователи.

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