В восьми городах Новосибирской области МТС вдвое увеличила скорости 4G

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Проведенные работы по увеличению емкости сети 4Gза счет перераспределения частот можно сравнить с расширением дорожного полотна: благодаря появлению дополнительных «полос» мобильный трафик, как и транспорт, может двигаться свободнее и с большей скоростью.

Также в первую волну «ускорения» вошли пригородные и дачные поселки близ Новосибирска, куда массово на время карантина мигрировали абоненты МТС: Криводановка, Рыбачий, Элитный, Боровинка, Издревая, Раздольненский и другие.

Скорости мобильного интернета в сети 4G МТС в городах Новосибирской области теперь сопоставимы с «проводным» доступом: абоненты могут быстро скачивать любой «тяжелый» контент, общаться по видеосвязи, учиться и работать дистанционно в любых программах, смотреть видео в высоком качестве, а также пользоваться всеми привычными сервисами, от интернет-магазинов и мобильных банков до госуслуг.Сразу после увеличения скорости мобильный трафик в сети МТС вырос в городах региона с среднем на 20%.

Новые скорости МТС уже доступны на всех смартфонах с поддержкой 4G, а также на 4G-роутерах.

- Мы отмечаем, что во время карантинной паузы интернет-трафика в городах региона показал двукратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и он продолжает расти. Поэтому особенно важно не только строить новые базовые станции, но и увеличивать скорость LTE-интернета для жителей городов и прилегающих территорий, чтобы сохранить стабильно высокую скорость для всех наших абонентов. В настоящий момент работы по распределению частот на территории области продолжаются, до конца года «апгрейд» базовых станций начнется во всех райцентрах Новосибирской области, - рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.