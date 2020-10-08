«Он шипит, но не клюется»: сибиряк спас и приручил раненого коршуна

За месяц раненый коршун стал почти ручным. Фото: предоставлены героем публикации

Сибиряк Александр Энгельгардт спас раненого коршуна в Искитиме. Он нашел птицу в конце августа: коршун со сломанным крылом забрался прямо во двор его дома, и семья решила его выходить.

— Мы кормили коршуна, давали ему куриную печень. Осмотреть не смогли — первое время он сильно побаивался людей. Когда шел дождь, я заворачивал его в старую куртку и заносил в сарайчик. В ответ он только шипел, но не клевался, — рассказал КП-Новосибирск Александр Энгельгардт.

Теперь хищника передадут в Центр реабилитации хищных птиц. Фото: предоставлены героем публикации

За месяц сибиряк сумел приручить коршуна — птица постепенно привыкает к людям. Но сейчас ему нужен хороший медицинский уход, поэтому Александр решил передать подопечноного специалистам в Центр реабилитации хищных птиц в Новосибирске.

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