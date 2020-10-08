Синоптики рассказали, когда в Новосибирске будет «День жестянщика 2020»

Непогода скоро отступит. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Когда в Новосибирске будет «День жестянщика 2020» - важный вопрос, который волнует водителей. Синоптики советуют не торопиться менять летнюю резину: аномальное похолодание пришло в Новосибирск до конца недели, а потом снова потеплеет.

- Температуры упали ниже нормы на 4-5 градусов, среднесуточная температура достигла нуля.Мы ждали осадки в большинство дней декады. Но пугаться не надо, будут еще теплые дни. Резину, я думаю, менять еще рано — с 10 октября начнется вторая волна тепла. Весь снег растает и высохнет, поэтому нет оснований для беспокойства, — рассказала «КП-Новосибирск» начальник отдела краткосрочных прогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.

Как сообщила начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик, за счет аномального похолодания Новосибирская область на неделю стала самым холодным регионом во всей России. Но затем среднесуточная температура вырастет до +3…+4 градусов, а мокрый снег перейдет в дожди. По прогнозам синоптиков, менять летнюю резину на зимнюю можно с 25 октября.

В ГИБДД считают иначе — переобувать автомобили нужно уже сейчас.

— На этой неделе ожидаются низкие температуры и осадки в виде снега. Мы обращаемся к водителям нашего региона с просьбой позаботиться о своевременной замене автопокрышек с летнего на зимний вариант, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

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