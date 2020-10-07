В Новосибирске начали греметь взрывы возле месторождения «Борок»: в мэрии объяснили, что происходит

Взрывы будут раздаваться возле карьера "Борок". Фото: Андрей КОПАЛОВ

В среду, 7 октября, в Новосибирске возле улицы Большевистской начали проводить взрывные работы. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии города.

— Взрывы прогремят с 13:00 до 15:00 возле месторождения «Борок». Это связано с плановыми работами Горно-добывающей компании. Горожан просят сохранять спокойствие и порядок, — сообщили в пресс-службе мэрии. При этом, если возникнут какие-либо происшествия или чрезвычайные ситуации, новосибирцев просят звонить по единому телефону вызова экстренных служб 112

Напомним, 2 октября в 10:30 в Новосибирске завыли сирены, а в 15:15 провели телерадиоперехват. В МЧС пояснили, что это — проверка оборудования в рамках тренировки по гражданской обороне.

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