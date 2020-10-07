Дети воруют презервативы, взрослые - шоколад

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

В 14.05 сигнал тревоги поступил из супермаркета, находящегося на улице Королева в Дзержинском районе. Группу быстрого реагирования вызвали для задержания двух несовершеннолетних подростков, которые пытались украсть совсем не детские товары - спички, пиво и презервативы. Все это было изъято и возвращено в магазин. Ввиду малолетнего возраста нарушителей руководство магазина решило не передавать детей в полицию. Были вызваны родители, которым бойцы ГБР и передали задержанных за воровство.

В 17.59 в супермаркете, расположенном на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска, продавцы заметили, как мужчина старше 40 лет прячет под одежду плитки шоколада, и вызвали ГБР. Оперативно прибывший экипаж задержал вора - при нем были обнаружены 10 шоколадок импортного производства на общую сумму 2000 рублей. Задержанный был передан сотрудникам полиции.

В 18.53 в магазин хозяйственных товаров, находящийся на улице Ватутина в Кировском районе города, вошли две молодые девушки. Продавцы сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации, так как опознали в них тех, кто несколькими днями ранее похитил в магазине дорогостоящую косметику. Бойцы ГБР задержали девушек. Доказательством их вины в совершении кражи стала предоставленная магазином запись с камер видеонаблюдения. Причиненный ущерб оценивается в 12 000 рублей. Девушки и изобличающая их видеозапись были переданы сотрудникам полиции.