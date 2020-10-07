Новосибирец, который утопил в Оби бывшую жену, пойдет под суд

Уголовное дело поступило в Советский районный суд. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Советский районный суд поступило уголовное дело новосибирца, который 5 лет назад убил бывшую сожительницу. Между ними возникла ссора: мужчина начал высказывать претензии о том, что женщина запрещает ему общаться с их совместной дочерью.

— Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в том, что между ним и ранее знакомой ему гражданкой произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый умышленно совершил убийство, — сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Судебное заседание по уголовному делу состоится 9 октября 2020 года в 14:00.

Напомним, страшное преступление произошло в октябре 2015 года. Мужчина позвал бывшую сожительницу прогуляться по набережной Обского водохранилища. Позже он заманил женщину в безлюдное место, где сильно избил — она умерла, ударившись головой о камни. Сибиряк утопил ее тело в Оби, чтобы скрыть следы преступления.

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