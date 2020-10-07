В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели еще 82 человек: среди них 8 детей

Выздоровевших стало больше, по сравнению с предыдущими сутками.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В среду, 7 октября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 82 заболевших коронавирусом за сутки, из них — 8 детей. Тем временем из больниц выписались 63 человека.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 13 703 человека, из них — 830 детей. 12 294 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 476 человек, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 63 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов.
Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 33 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 2 143 взрослых пациента.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 750 пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 557 944 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 416 жителей региона, для 46 051 человека меднаблюдение окончено.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru