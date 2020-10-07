Сибирячку, незаконно торговавшую на улице, заставили отработать 900 часов

Сибирячка уклонялась от уплаты штрафов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Жительница Новосибирска начала продавать товары на улице, но у нее не было на это документов. Администрация района несколько раз назначала сибирячке штрафы, но та не собиралась их платить. В итоге у нее накопилось столько долгов, что суд заставил ее отрабатывать за это 900 часов.

— Женщина торговала без соответствующих документов. Что именно она продавала, нам неизвестно. У нее накопилось 30 штрафов, которые она не оплатила, по каждому из них составили административный протокол, — рассказал КП-Новосибирск специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по НСО Андрей Семенов.

Суд назначил сибирячке 30 часов обязательных работ по каждому протоколу. В сумме вышло 900 часов. Где именно она будет проходить работы, в пресс-службе УФССП не уточнили.

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