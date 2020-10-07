В Новосибирске на Димитровском мосту загорелся автобус: рассказываем, из-за чего

Автобус загорелся по пути на правый берег. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром в среду, 7 октября, на Димитровском мосту загорелся пассажирский автобус.

— Как рассказали очевидцы, автобус ехал в сторону правого берега, когда у него загорелся моторный отсек, — сообщили в группе «АСТ-54». В комментариях группы написал кондуктор автобуса: он рассказал, что автобус ехал без пассажиров и пострадавших нет.

Причиной пожара стало возгорание в моторном отсеке. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали подробности пожара.

— В 8:33 поступил сигнал, пожарные прибыли на место в 8:42. Горел моторный отсек автобуса «МАЗ», водитель и кондуктор были на месте, не пострадали. Ликвидация открытого горения в 8:48. На момент прибытия пассажиров внутри не было, — рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Напомним, утром 14 августа в Новосибирске также загорелся автобус «ПАЗ». Его потушили пожарные.

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