Пробки в Новосибирске 7 октября 2020 года: из-за ДТП по улице Ватутина не проехать

Произошло ДТП на улице Ватутина. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пробки в Новосибирске 7 октября 2020 года снова собрались на левом берегу. Как рассказал очевидец в группе «АСТ-54», на улице Ватутина, недалеко от перекрестка с улицей Пермитина, в крайнем правом ряду стоит подбитый «Hyundai Solaris».

— Второго участника аварии наш читатель не обнаружил. Авария еще больше затруднила и без того плотное движение в сторону площади Труда, — сообщили в группе «АСТ-54».

По данным «2Гис», уровень пробок на дорогах к 9 часам утра — 6 баллов. Заторы образовались также на улицах Станиславского, Котовского, Широкой и на проезде Энергетиков.

Данные о пробках сервиса "2Гис".

Напомним, 1 октября похожее ДТП произошло недалеко от парка им. Кирова в Новосибирске. Оно также вызвало пробки в несколько километров на левом берегу.

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