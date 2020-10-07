Эксперты рассказали, на какие продукты и товары вырастут цены осенью

До конца года будет продолжаться рост цен. Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru.

Падение курса рубля по отношению к мировым валютам эксперты считают главной причиной, по которой в России подорожают продукты, прежде всего импортные товары, мясо и молочные продукты. А от второй волны коронавируса и новых ограничительных мер, по прогнозам специалистов, пострадают местные сельхозпроизводители.

— Нас ожидает значительное сокращение сезонных овощей и фруктов. Вторая волна добьет тех, кто еще жив. Как известно, рынок не терпит пустоты, и эта пустота будет замещаться импортом, — рассказал изданию «NEWS.ru» кандидат экономических наук Игорь Абакумов.

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» также считает, что цены повысятся на импортные товары: фрукты, мясо крупного рогатого скота. А с их подорожанием, возможно, ненадолго вырастет спрос на крупы.

По оценке доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Марии Долговой, говядина будет дорожать быстрее, чем свинина и птица.

— Заодно следует ожидать роста цен на все кисломолочные продукты, в том числе на детское питание, поскольку дорожает сырое молоко, — говорит Мария Долгова.

Аналитики прогнозируют инфляцию по итогам года на уровне 3,5-4,5%. Однако ведущий научный сотрудник МГУ экономист Андрей Колганов считает, что с новой волной коронавируса нужно бояться не роста цен в магазинах, а снижения собственных доходов. Но падение покупательской способности населения сможет немного притормозить рост цен на товары и продукты.

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