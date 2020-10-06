Бабушку, по чьей вине под Новосибирском погиб 16-летний внук, не будут судить

Под Новосибирском пенсионерка избежала наказания за гибель внука по неосторожности. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под Новосибирском пенсионерка избежала наказания за гибель внука по неосторожности. Подростка убило током, когда он по просьбе бабушки устанавливал на реке старый электронасос, отремонтированный его дедушкой-изобретателем. Отец ребенка простил тещу и уголовное дело было закрыто.

— Супруг пенсионерки увлекался изобретательством и усовершенствовал различные электроприборы кустарным способом. Оказалось, что заводской трехжильный кабель электронасоса был заменен на двухжильный без заземления, а в месте спайки припой зашел на металлический корпус. Подсудимая не видела, что внук еще в воде, когда в подключала электроприбор к сети, — прокомментировал КП-Новосибирск заместитель прокурора Колыванского района Антон Агафонов.

Следователи завели на пенсионерку уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но потерпевший — тесть женщины и отца мальчика — попросил его прекратить. По словам местных жителей, смерть подростка сильно затронула его родственников, и уголовное дело пенсионерки стало еще одной бедой для семьи.

Колыванский районный суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон. Пенсионерка имела положительную характеристику — долгое время работала директором школы, состояла в районном совете ветеранов спорта.

Напомним, трагедия произошла в пригороде поселка Колывань 24 июня этого года. Согласно материалам дела, 61-летняя пенсионерка отправила 16-летнего внука установить электронасос у берега реки Чаус на пенопластовом поддоне. Сам насос был куплен для поливки огорода еще 35 лет назад. Когда насос был установлен, женщина решив, что внук уже вышел из воды, включила его в розетку. Произошло короткое замыкание и мальчика убило током на месте.

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