«Доводят себя до слепоты и рака»: медики рассказали, к чему приводит лечение коронавируса народными средствами

Опасаясь коронавируса, некоторые люди решают прибегнуть к разным, порой весьма необычным, методам лечения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Опасаясь коронавируса, некоторые люди решают прибегнуть к разным, порой весьма необычным, методам лечения. Сюда входят и нестандартные практики нетрадиционной медицины, и «проверенные временем» народные средства. О том, насколько такое лечение и профилактика эффективны для борьбы с COVID-19, рассказали медики.

— Желая защититься от коронавируса, некоторые люди начинают практиковать хождение по острым предметам — гвоздям и стеклу. Такие манипуляции действительно могут оказывать положительное воздействие на организм за счет стимуляции рефлекторных точек на ногах. Однако от коронавируса такая практика защитить точно не сможет. Кроме того, она способна навредить здоровью неподготовленного человека, в частности — усугубить течение заболеваний позвоночника, — пояснила изданию NEWS.ru заявила Ольга Бурлакова.

А некоторые люди уверены, что защититься от коронавируса они смогут, если будут пить соду, перекиси и уксус. Считается, что эти жидкости восстанавливают кислотно-щелочной баланс в организме и, соответственно, повышают иммунитет. Однако на самом деле, как утверждают медики, восстановить такой баланс можно с помощью продуктов, а такие рискованные методы вместо желанного исцеления способны привести даже к слепоте и раку желудка.

В народной медицине также существует немало рецептов, которые используются людьми для профилактики и лечения заболеваний, в том числе и коронавируса. Чаще всего выбор людей падает на лимоны, апельсины, клюкву, облепиху и мед. Считается, что за счет своих полезных свойств и витаминов эти продукты помогают укрепить иммунитет. Однако, как уверяют врачи, предотвратить заражение или развитие коронавируса они не способны. Тем не менее, эти продукты все же обладают определенными полезными свойствами. К примеру, мед поддержанию энергетического баланса в организме, а облепиха обладает противовоспалительным действием.

Не сдают свои позиции и популярные у россиян лук и чеснок. По словам члена Российского научного медицинского общества терапевтов Андрея Кондрахина, лук действительно содержит много витамина C, однако не способен предотвратить развитие вирусной инфекции. А вот чеснок способен несколько затормозить ее развитие. Все дело в содержащихся в нем таких веществах, как фитонциды, которые способствуют оттоку слизи из носа. В результате микроорганизмам тяжело прикрепиться к слизистой и впоследствии попасть в нижние дыхательные пути.

Тем временем ВОЗ настоятельно рекомендует людям отказаться от применения различных непроверенных средств для лечения коронавируса. Ведь некоторые из них не только совершенно не приносят пользы, но и могут причинить вред, а то и поставить под угрозу жизнь больного. Специалисты поддерживают традиционную медицину, однако отмечают, что пользоваться ее средствами нужно только после того, как они успешно прошли клинические испытания.

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