Матч «Сибирь» — «Северсталь» 6 октября 2020 года: болельщики злятся и пьют валидол

Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу хоккеистов из Череповца. Фото: ХК "Сибирь" https://vk.com/hcsibir1962

Рассказываем, как прошел матч «Сибирь» — «Северсталь» 6 октября 2020 года. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу хоккеистов из Череповца.

— Сегодня в ледовом Дворце спорта прошел завершающий домашний матч, между командами «Сибирь» из Новосибирска и «Северсталь» из Череповца. Игра закончилась со счетом 2:3 по буллитам в пользу «Северстали». Напомним, к этому матчу «Сибирь» подошла с двумя победами и одним поражением, полученным от одного из лидеров чемпионата, — сообщает паблик «АСТ-54» Вконтакте.

В комментариях под постом многие болельщики оказались очень недовольны результатами игры. Но нашлись и те, кто поддержал свою любимую команду:

— Игру просто слили. Выпил много валидола.

— Да ладно, не все так плохо. Парни старались.

— Как вообще можно было так играть, чтобы продуть с таким счетом? — пишут люди.

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