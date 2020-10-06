«Он ждал ее у подъезда и скулил»: в Новосибирске родственники отправили бабушку в дом престарелых, а ее пса выставили на улицу

В Новосибирске родственники сдали свою бабушку в дом престарелых, а ее собаку выгнали на улицу. Фото: предоставлено героями материала

В Новосибирске родственники сдали свою бабушку в дом престарелых, а ее собаку выгнали на улицу. Сейчас неравнодушные люди ищут псу Шурику новых хозяев.

— Обо всем случившемся я узнала от своей знакомой, она жила в одном доме с этой семьей. Собаку бабушку попросил взять домой ее внук-подросток. Он с ней не жил, но часто заходил в гости, играл с щенком. Бабушке этой было уже чуть ли не за 80 лет, одной ей стало жить трудно. В общем, деталей я не знаю, но кончилось все тем, что она оказалась в доме престарелых. А вот собака ее оказалась на улице. В квартире, где женщина жила, сейчас поселились какие-то ее родственники. Но пока они там еще где-то что-то ремонтируют, приводят в порядок. В общем, пес там пришелся не к месту. А он — очень ранимый мальчик, сильно привязанный к своей хозяйке. Постоянно сидел возле подъезда и «плакал», да так, что соседи уже начали жаловаться на постоянный вой и лай. Мне стало настолько жалко этого песика, что я не выдержала и забрала его с собой. Но, к сожалению, оставить его в своем доме я не могу: пока что Шурик временно находится на передержке, а я ищу ему новых любящих хозяев, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка, спасшая пса.

Сейчас неравнодушные люди ищут псу Шурику новых хозяев. Фото: предоставлено героями материала

Шурик — четырехлетний активный и добрый пес, который очень скучает по жизни в доме. По словам сибирячки, этот пес хорошо воспитан, умеет вести себя дома и на улице. Если вы готовы стать для него любящими хозяевами, вы можете связаться с приютившей его женщиной через редакцию КП-Новосибирск по телефонам, указанным ниже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru