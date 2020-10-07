Погода в Новосибирске на 7 октября 2020 года: синоптики предупредили о гололедице

В Новосибирске снова выпадет мокрый снег, а ночью ударят заморозки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске 7 октября 2020 года: сибирякам следует быть крайне аккуратными, потому из-за холода появится небольшой гололед. Станет еще холоднее, а землю покроет снег.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +2 — +4 градуса, ночью -1 — -+1 градус. Ожидается облачность с прояснениями, ночью и днем — мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит 0 — +5 градусов, ночью — до -4 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет переменная облачность, на дорогах гололедица, ночью и днем выпадет мокрый снег. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16.

«Яндекс» обещает небольшой дождь с самого утра. Днем температура поднимется до +2 градусов, а ночью опустится до -3.

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