Вышел из дома и пропал: в Новосибирске ищут мужчину с черной спортивной сумкой

В Новосибирске ищут пропавшего 30-летнего Саляева Дмитрия Владимировича. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск"

В Новосибирске ищут пропавшего 30-летнего Саляева Дмитрия Владимировича. Мужчина ушел из дома по улице Новочеркасская в Калининском районе города 4 октября, около пяти часов вечера. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку, черные штаны и черные кроссовки на синей подошве. С собой у него была сумка черного цвета с надписью «РОССИЯ».

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Дмитрий или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам телефонов 8-953-887-17-77 или 8-951-387-07-58. Вы также можете обратиться в полицию по единому номеру 112.

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