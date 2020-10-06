В Новосибирске иномарка сбила 12-летнего мальчика, переходившего дорогу

В Центральном районе Новосибирска днем 6 октября сбили ребенка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Центральном районе Новосибирска днем 6 октября сбили ребенка. Мальчик переходил дорогу, когда оказался под колесами иномарки.

— Сегодня, около половины третьего дня, 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Спринтер» ехала по улице Крылова, со стороны улицы Ольги Жилиной, в сторону улицы Ипподромская. Напротив дома №29 по улице Ипподромская, она сбила 12-летнего мальчика, который переходил там дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Мальчик переходил дорогу, когда оказался под колесами иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение мозга. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru