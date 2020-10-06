Задержаны магазинные воры и нарушительница порядка

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

4 октября в 12.33 сигнал тревоги поступил из супермаркета, расположенного на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска. Бойцам ГБР, прибывшим на вызов, продавец пояснила, что нажала кнопку тревожной сигнализации, заметив, как посетитель прячет за пазуху бутылку водки. Будучи застигнутым на краже и не имея денег для оплаты похищенного, мужчина вынужден был оставить в магазине бутылку водки стоимостью 300 рублей. Передавать воришку полиции не стали.

4 октября в 18.51 неудачей завершилась еще одна попытка кражи спиртного неизвестным пьяным мужчиной в магазине, расположенном на улице Петухова, - нетрезвый похититель не удержал в руках сворованную бутылку виски, выронил ее и разбил. Ущерб составил 699 рублей (с учетом скидки по акции, которая действовала на момент попытки кражи).

4 октября в 5.12 кнопку тревожной сигнализации нажали в закусочной, находящейся на Красном проспекте. Пьяная молодая девушка, невзирая на ночное время, требовала продать ей спиртное. При этом вела себя очень агрессивно, с кулаками кидаясь на продавца. Бойцы ГБР, прибывшие через 5 минут после вызова, задержали буйную нарушительницу и передали ее сотрудникам полиции.

5 октября в 20.41 в магазине на проезде Энергетиков бойцами группы быстрого реагирования был задержан мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который пытался украсть несколько бутылок спиртного на общую сумму 3200 рублей. Задержанный также был передан полиции.