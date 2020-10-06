«Мы вас сейчас убьем»: появилось видео, как неадекватная компания напала на лодку сибиряков посреди Оби

Лодку супругов из Новосибирска протаранили под Томском. Фото: Кадр из видео\УТ МВД по СФО

Лодку супругов из Новосибирска протаранили под Томском. Пара рыбачила на реке Обь в Колпашевском районе, когда к ним на лодке подплыли мужчины и начали угрожать застрелить их, если они сейчас же не прекратят ловить рыбу. Когда новосибирцы попытались отплыть подальше от агрессивной компании, те догнали лодку супругов и протаранили ее.

— Мужчина и женщина рыбачили с лодки на реке Обь. К ним приблизилось другое маломерное судно, и неизвестные стали требовать прекратить рыбалку, ссылаясь не некие ограничения рыбного промысла на этом участке. Когда между ними уже разгорелся конфликт, один из злоумышленников угрожал застрелить семью рыбаков из карабина. Опасаясь за свои жизни, новосибирцы попытались скрыться, но лодка с агрессивной компанией догнала их и протаранила лодку, — сообщили в УТ МВД по СФО.

Транспортным полицейским удалось найти инициатора конфликта, который и угрожал супругам. Им оказался 69-летний житель Кемерова: в отношении его возбудили уголовное дело. Пока мужчине предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Согласно части 1 статьи 119 УК РФ, наказание за это преступление может составить два года лишения свободы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 8 августа на Обском море утонул 35-летний мужчина. На водохранилище он незаконно ловил рыбу. Мужчина отдыхал на берегу с компанией друзей, вечером он расставил на водоеме сети, а на утро следующего дня на надувном плоском матрасе отправился эту сеть снимать. Но, отплыв от берега примерно на 100 метров, он упал в воду и не смог выплыть.

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