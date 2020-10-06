Дорогу в Чулыме отремонтировали по нацпроекту за 70 миллионов рублей

Эта новая дорога, по которой в Чулым будут ввозить основной объем товаров первой необходимости. Фото: пресс-служба Губернатора и правительства Новосибирской области

В Новосибирской области под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства открылся один из крупнейших объектов национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКАД) 2020 года в Чулымском районе — «Подъезд к г. Чулыму». Эта новая дорога, по которой в Чулым будут ввозить основной объем товаров первой необходимости, также позволит местным жителям иметь более удобный въезд и выезд из города. Благодаря этой дороге транспорт сможет миновать железнодорожный переезд. Стоит отметить, что проекты, которые реализуются в регионе с участием федеральных средств, находятся на особом контроле.

— В этом году в рамках БКД 2.0 мы приведем в нормативное состояние почти двести километров автомобильных дорог. Хорошие дороги в районах области — необходимое условие развития региона с большой территорией, с протяженной дорожной сетью. Федеральный центр серьезно помогает нам в развитии этой сети: ведь нацпроект позволяет приводить в нормативное состояние дороги не только столичной — новосибирской — агломерации, но и районов области. Только в этом году в рамках проекта «Дорожная сеть» предусмотрено выделение семи миллиардов рублей, из них четыре — из федерального бюджета. Именно поэтому особенно важно все работы по приведению наших дорог в нормативное состояние выполнять с высоким качеством, со строгим соблюдением обозначенных сроков: чтобы и в дальнейшем регион мог рассчитывать на выделение средств, — отметил Губернатор Андрей Травников.

Глава региона отдельно поблагодарил строителей, которым в этом году пришлось работать в условиях пандемии. Фото: пресс-служба Губернатора и правительства Новосибирской области

Глава региона также отдельно поблагодарил строителей, которым в этом году пришлось работать в условиях пандемии. Несмотря на все трудности, дорожники не сбавляли темп и не выбились из графика.

Приемочную комиссию на объекте БКАД «Подъезд к г. Чулыму» 6 октября провел заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий. Он проверил качество выполненного ремонта на объекте и отметил его особую важность для сибиряков.

— До 80% трафика легкового автотранспорта, грузового транспорта, занимающегося перевозкой сельхозпродукции, строительных материалов, продуктов питания проходит через данную автомобильную дорогу, — отметил Сергей Ставицкий.

Благодаря этой дороге транспорт сможет миновать железнодорожный переезд. Фото: пресс-служба Губернатора и правительства Новосибирской области

Как сообщили в минтрансе, протяженность отремонтированного участка дороги составляет 3,3 километра. На объекте в 2020 году по нацпроекту БКАД выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетона, восстановлено дорожное основание на участках пучинообразований, также произведено обустройство автомобильной дороги. Также на подъезде к Чулыму появилось новое барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесена новая разметка из термопластика. Обошлось все это в более 70 миллионов рублей. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в нормативное состояние 196 километров. Сейчас в эксплуатацию уже введено 55 объектов из 88. Объем финансирования, предусмотренный региональным проектом «Дорожная сеть (Новосибирская область)», — 7,08 миллиардов рублей. Из них 4,01 миллиарда рублей — средства федерального бюджета, 2,40 миллиарда рублей — средства областного бюджета, 670,0 миллионов рублей — средства местного бюджета.

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