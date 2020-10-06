Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет потепление

К концу недели синоптики обещают небольшое потепление. Фото: Иван ВИСЛОВ

Новосибирские синоптики рассказали о том, какая погода будет в Новосибирские 7, 8 и 9 октября. По прогнозу метеорологов, Новосибирск накроют снегопады, а температура воздуха составит не выше +4 градуса днем — это ниже климатической нормы.

— Характер погоды сейчас наблюдаем однородный, в ближайшие три дня ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, — рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Температура днем составит около +1 — +3 градуса, а в ночные часы после 8 октября столбик термометра опустится и будет держаться ниже нуля: синоптики обещают от -1 до -4 градусов.

Однако к концу недели столицу Сибири ждет потепление. По прогнозу «Яндекс.Погоды», по-прежнему будут идти дожди, но воздух прогреется уже до +8 градусов.

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