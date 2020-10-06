«Ждут, когда грунт провалится?»: под Новосибирском дорогу топит ледяная вода

Жительница оби переживает, что из-за потопа может провалится грунт. Фото: Людмила Глухачева.

Жильцы города Обь пожаловались на потоп: возле детского центра из-под земли забил фонтан. Потоки холодной воды хлынули вечером 5 октября и до сих затапливают улицу.

— Вчера пошла в 5 часа дня к мужу в больницу и увидела возле дома по улице Строительная, 1 фонтан холодной воды. Территория порыва была огорожена красной лентой. По-видимому, приезжали коммунальные службы. Сегодня в 9 я привела сына в центр допобразования. Вода продолжала бить фонтаном. Ни дай бог провалится грунт, это же будет угроза жизни для ребятишек! — рассказала КП-Новосибирск жительница Оби Людмила Глухачева.

Женщина пока сообщила о проблеме вахтерам в центре допобразования — те сообщили о фонтане в единую диспетчерскую города. КП-Новосибирск направила запрос в администрацию Оби с просьбой узнать, когда устранят потоп.

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