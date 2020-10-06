Под Новосибирском грабители в масках связали пенсионера и отобрали у него 150 тысяч рублей

Преступников разыскивают Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В селе Верх-Тула Новосибирской области двое грабители в медицинских масках ворвались в дом 88-летнего пенсионера и ограбили его. Из дома они вынесли 150 тысяч рублей. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— 4 октября в 08:00 двое неустановленных лиц с применением насилия связали пенсионера веревкой, ворвались в дом, перерыли вещи в доме. Из пиджака в шкафу они похитили деньги в сумме 150 тысяч рублей, Видеонаблюдения в доме нет, потерпевший пояснил, что опознать преступников не сможет, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Сейчас нападавших разыскивают. Их рост около 180 сантиметров, были одеты во все черное, сверху на них были красные жилетки, на лице — медицинские маски. Также они разговаривали с акцентом.

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