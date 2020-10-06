Где новосибирцам отдохнуть во время пандемии: «Мегафон» назвал самые популярные направления для путешествий

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Сибирский филиал компании «Мегафон» подвел предварительные итоги отпускного сезона среди корпоративных и частных абонентов. Оператор подсчитал, куда выезжали сибиряки минувшим летом и в сентябре. Анализ трафика показал, что чаще всего жители региона находились на Алтае. 62 тысячи абонентов активно звонили и пользовались мобильным интернетом.

Директор Сибирского филиала «Мегафона» Галия Сайфутдинова рассказала, что наиболее активно и бизнес-клиенты, и простые абоненты оператора в этот отпускной сезон посещали соседние регионы. При этом в топ-5 самых популярных направлений среди обладателей сим-карт вошли Алтай, Кузбасс, Томская область и Красноярский край. В этот список попала также Москва.

- При этом с большим отрывом лидирует Алтай, на который пришлось 30% передачи данных и 43% голосового трафика, - отметила топ-менеджер.

Отправляясь в поездку, сибиряки практически не расстаются со своими гаджетами, продолжая звонить и пользоваться мобильным интернетом. По данным аналитиков «Мегафона», обладатели сим-карт оператора в общей сложности загрузили более 1 петабайта мобильного интернета и проговорили 27 миллионов минут.