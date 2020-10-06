«Перебрался через ров и взломал сейф»: вор из Новосибирска обокрал немецкий форт в Калининграде

Сибиряк надеялся вынести из форта несколько миллионов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летний вор из Новосибирска, приехав в гости в Калининград, обокрал старый немецкий форт, в котором обустроен склад алкоголя. Сибиряк долго ходил на разведку и решил, что с продажи спиртного фирма получает миллионы рублей. Он захотел вынести деньги, надеясь сорвать большой куш, но его ждало разочарование.

— Ночью новосибирец вышел ко рву, с помощью альпснаряжения перебрался через него, взломал двери и отключил сигнализацию. В офисе он вскрыл сейф — там оказалось всего 125 тысяч рублей. Когда мужчина пошел на выход, его уже ждали оперативники. После недолгой погони за подозреваемым они надели на него наручники. Полицейские следили за фигурантом с самого его прибытия в Калининградскую область, — рассказала подробности начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

В рюкзаке сибиряка нашли похищенные деньги, спецоборудование для взлома, средства для сокрытия следов и радиостанции.

Сейчас новосибирца поместили в СИЗО, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Сотрудники уголовного розыска выясняют, причастен ли к другим похожим преступлениям.

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