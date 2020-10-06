Голая и с кувшином: блондинка обнажилась ради эффектной осенней фотосессии

Фотограф Елена Прихожай любит запечатлевать естественную красоту
Новосибирский фотограф Елена Прихожай не очень любит студийные съемки — ей больше нравится снимать моделей в красивых позах в жанре ню. Недавно она выложила кадры из откровенной осенней фотосессии: обнаженная девушка, сидя на бревне, склонилась с кувшином над заводью.
— Мы снимали на природе за ГЭС неделю назад, как раз хотели застать последние теплые дни. Но все же моя модель немного замерзла. Вода была уже холодная и ветер сильный. А идея все та же — показать женскую красоту на фоне великолепия осенней природы приближенно к стилю художественных полотен, — рассказала КП-Новосибирск Елена. — «Твои снимки как картины» — звучит для меня как комплимент.
Фотограф рассказала, что место было тихое, где не ходят люди, так что никто не помешал съемке. И подписчики Елены написали восторженные комплименты.
— Это нужно обладать красивым телом, чтобы так фотографироваться!
— Мне очень нравится ваше творчество.
— Спасибо за осеннюю красоту, — восхитились они в комментариях.
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