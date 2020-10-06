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Общество

Голая и с кувшином: блондинка обнажилась ради эффектной осенней фотосессии

Модель немного замерзла, пока позировала
Надежда РЫЖКИНА
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Фотограф Елена Прихожай любит запечатлевать естественную красоту

Фотограф Елена Прихожай любит запечатлевать естественную красоту

Новосибирский фотограф Елена Прихожай не очень любит студийные съемки — ей больше нравится снимать моделей в красивых позах в жанре ню. Недавно она выложила кадры из откровенной осенней фотосессии: обнаженная девушка, сидя на бревне, склонилась с кувшином над заводью.

— Мы снимали на природе за ГЭС неделю назад, как раз хотели застать последние теплые дни. Но все же моя модель немного замерзла. Вода была уже холодная и ветер сильный. А идея все та же — показать женскую красоту на фоне великолепия осенней природы приближенно к стилю художественных полотен, — рассказала КП-Новосибирск Елена. — «Твои снимки как картины» — звучит для меня как комплимент.

Фотограф рассказала, что место было тихое, где не ходят люди, так что никто не помешал съемке. И подписчики Елены написали восторженные комплименты.

— Это нужно обладать красивым телом, чтобы так фотографироваться!

— Мне очень нравится ваше творчество.

— Спасибо за осеннюю красоту, — восхитились они в комментариях.

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