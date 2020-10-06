Под Новосибирском легковушка сбила мужчину на обочине: сибиряк находится в реанимации

Машина сбила пешехода, идущего по обочине. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В селе Маршанском Новосибирской области произошло ДТП. Нетрезвый 39-летний водитель «ВАЗ-21093» ночью 3 октября наехал на 31-летнего пешехода, который шел по обочине. В результате пешеход пострадал, его увезли в реанимацию. Водитель поспешил скрыться, но вскоре его нашли сотрудники полиции.

— 3 октября около 1:10 часов водитель хэтчбека двигался по улице Центральной в селе Маршанском и у дома №79 совершил наезд на пешехода, идущего по обочине. В результате ДТП пешеход был госпитализирован с травмами головы и нижних конечностей в реанимационное отделение больницы. У водителя автомобиля выявили алкогольное опьянение, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Было возбуждено административное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Напомним, в конце сентября в Новосибирске возле Пашинского шоссе водитель также сбил ночью пешехода. Пострадавшего спасти не успели: он скончался по дороге в больницу.

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