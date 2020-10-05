Под Новосибирском загорелись сразу два частных дома: на месте работали пожарные

В ночь с 5 на 6 октября в СНТ под Новосибирском загорелись два частных дома. Фото: "АСТ-54"

В ночь с 5 на 6 октября в СНТ под Новосибирском загорелись два частных дома. На месте работали пожарные. Произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— На территории СНТ «Горняк» вспыхнули два дома. На месте работали несколько пожарных расчетов. Информации о пострадавших не поступало, — сообщает паблик «АСТ-54», где и был опубликован видеоролик.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как вечером 5 октября в Дзержинском районе неизвестные пытались поджечь дом. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в соцсетях. По их словам, несколько мужчин подъехали к дому на ВАЗ-2114, бросили в направлении здания бутылку с зажигательной смесью, а потом уехали, На месте работали полицейские, сейчас по данному факту проводится проверка.

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Полиция проводит проверку по данному факту (подробнее).