«Тащил ружье по земле»: сибиряк случайно выстрелил в жену друга во время охоты на барсуков

Сибирячку доставили в больницу с огнестрельной раной правого бедра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Новосибирском в женщину случайно выстрелил из ружья ее друг во время охоты на барсуков. Сибирячку доставили в больницу с огнестрельной раной правого бедра.

— Муж, жена и двое их друзей пошли охотиться на барсуков в лес около села Убинское. Найдя барсучью нору, муж начал копать ее, а его друзья и жена стояли неподалеку, держа на поводке собаку. Ружье лежало рядом на траве. В один момент копавший мужчина попросил передать ружье ему, тогда один из его друзей взял его за ремень и потянул по земле: из-за волочения произошел непроизвольный выстрел, в результате которого и оказалась ранена женщина, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Пострадавшую сибирячку доставили в Убинскую ЦРБ, где ей оказали помощь медики. Они же и сообщили о произошедшем правоохранителям.

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