Погода в Новосибирске на 6 октября 2020 года: синоптики предупредили о ночных заморозках

Синоптики снова обещают мокрый снег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске 6 октября 2020 года: снова выпадет мокрый снег, ночью сохраняется минусовая температура, а днем воздух прогреется максимум до +6.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +2 — +4 градуса, ночью -1 — -3 градусов, в пригороде до -2. Ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +1 — +6 градусов, ночью — до -5 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Подует северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16.

«Яндекс» обещает пасмурную погоду, ночью — небольшой дождь. Днем температура поднимется до +4 градусов. А вот снега сервис не обещает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru