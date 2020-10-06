Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 октября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Коронавирус выявили у 13,5 тысяч человек в регионе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 6 октября 2020 года. К сожалению, пока что за последние сутки заболевает больше человек, чем выздоравливает.

— В регионе зарегистрирован всего 13 543 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 816 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 12 177 пациента. Всего от болезни скончались 469 человек, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 54 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 5 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 2 058 человек. Медицинские работники провели 545 972 тестов на коронавирус.

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