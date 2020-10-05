Снег в Новосибирске 5 октября 2020 года: публикуем фото и видео непогоды

В Новосибирске выпал снег. Фото: "Подслушано Первомайка"\https://vk.com/perovomaika

Выпал снег в Новосибирске 5 октября 2020 года. Непогоду горожане засняли фото на видео, позже это попало в сеть. Несмотря на то, что на дворе только начало второго осеннего месяца, многие сибиряки уже начали шутить о приходе зимы.

— Зима пришла в Новосибирск, — подписали пост с видеороликом в паблике «Нетипичный Новосибирск».

Снежный покров уже успел укрыть крыши зданий. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Согласно прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня в Новосибирске температура воздуха составляет 2-7 градусов тепла. Ветер дует северный, северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. На улице облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, снег может ожидать новосибирцев на протяжении всей недели, а в четверг, 8 октября, температура воздуха может опуститься до 0 днем и до -4 градусов ночью.

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