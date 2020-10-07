«Поможем Толяну»: подписчики новосибирского тревел-блогера, обвиняемого в убийстве, устроили пикет в его поддержку

Подписчики уже несколько дней стоят на улицах города с плакатами. Фото: Софья Резчикова.

На улицах Новосибирска уже несколько дней с плакатами стоят близкие и знакомые обвиняемого в убийстве тревел-блогера Анатолия Гомзякова. Сибиряки таким образом решили привлечь внимание к резонансному преступлению и заставить следствие искать реального убийцу.

— Мы стоим, а люди подходят и спрашивают. Мы им рассказываем про ситуацию, — рассказала КП-Новосибирск девушка Анатолия Софья Резчикова. — Многие нас поддерживают, говорят, что правильно делаем, что только так до всех и можно достучаться.

Ребята также разместили на сайте «change.org» петицию в поддержку блогера с просьбой освободить невиновного, по их мнению, человека. Письмо собрало уже более полутора тысяч подписей.

Напомним, Гомзякова подозревают в убийстве новосибирца Алексея Хребтова. Тело мужчины нашли под окнами его дома в начале апреля. Изначально преступление выглядело как несчастный случай. Но после первой экспертизы стало понятно, что падение было неслучайным: парня сильно избили и выкинули (или мертвым, или без сознания) из окна. Между тем, следствие назначило новую экспертизу по уголовному делу, которая должна ответить на один из главных вопросов: когда наступила смерть Алексея Хребтова, до падения из окна или уже после.

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