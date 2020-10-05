В Новосибирске иномарка врезалась в столб: 19-летнюю девушку зажало в машине

Фото: спасатели МАСС

Ночью в понедельник, 5 октября, в Новосибирске произошло ДТП. Около 3:00 на перекрестке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Вертковская «Nissan Premier» врезался в фонарный столб и металлические ограждения тротуара. В машине оказались зажаты три человека. Водителя и одного пассажира вытащили из салона до приезда спасателей. Помощь понадобилась второй пассажирке.

— В разбитом автомобиле находилась женщина с различными ушибами, травмами и переломом бедра. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели помогли ей выбраться, переложили женщину на щит и донесли до автомобиля скорой помощи, где передали врачам, — рассказали спасатели МАСС.

Позже пожарные смыли с дороги пролитые топливо и масло.

В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что пострадавшую девушку 19 лет госпитализировали с закрытым переломом бедра и таза. Доставили в больницу также пострадавшего пассажира «Ниссана» — у него перелом позвоночника и сотрясение головного мозга, и пострадавшего 30-летнего пешехода, которого сбил «Nissan» —

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