Вирусолог рассказал о загадках распространения коронавируса

Для врачей и ученых коронавирус до сих пор остается загадкой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов озвучил любопытные данные: оказывается, ученые до сих пор не могут окончательно понять, как передается зараза.

- Распространение коронавируса до сих пор остается загадкой, потому что известны случаи, когда у больных людей, у которых довольно высокое содержание вируса в носоглотке, ни в семье, ни в ближайшем окружении никто не заражался, - рассказал КП-Новосибирск Александр Алексеевич.

Есть и совершено другие примеры: человек становился суперраспространителем (такой термин используют вирусологи для зараженного), и такое течение болезни характерно почти для всех инфекций.

КП-Новосибирск будет следить за ходом дальнейших исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Коронавирус мутирует, некоторые сыворотки его уже не распознают»: вирусолог объяснил, что нас ждет осенью и почему в школах карантин не нужен

О том, как ведет себя зараза сейчас, рассказал вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

«Жили в бункере, ели бризоль, играли в мафию»: как испытывали на добровольцах новую вакцину от коронавируса из «Вектора»

Ученые проверяют очередное средство против «ковида». Один из добровольцев, подставивших плечо под экспериментальную прививку, рассказал, как провел три недели в Центре вирусологии под Новосибирском (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности)

«Атмосфера как в настоящем бункере»: журналистка «Комсомолки» попала в список добровольцев, на ком испытают вакцину от коронавируса

Она прошла первый этап отбора в «Векторе». Как это выглядело, какие бумаги подписывают подопытные и почему не все из них получат вакцину — в нашем репортаже (подробности)

В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный

27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru