Новосибирский салон показал видео, как буйный клиент пытается задушить продавца

Мужчина набросился на работника салона. Фото: стоп-кадр.

В салоне по ремонту телефонов в Новосибирске клиент напал на одного из работников. Произошло это в воскресенье, 4 октября. Как рассказали в группе «АСТ-54», в сервис обратился 57-летний мужчина с просьбой починить его телефон. Консультант захотел позвонить своему начальнику за помощью — но клиент отреагировал слишком буйно. Он внезапно ударил его и начал душить. А позже забрал с собой ноутбук и телефон консультанта.

— Он стал крушить рабочий ноутбук, витрину, телефон. Главное, что 57-летний мужик, абсолютно не имея на то никакого права, избивал 19-летнего мальчишку. Днем, при камерах, при свидетелях, — рассказал подписчик. Он также отметил, что сибиряка задержали полицейские.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию.

— Подозреваемый в совершении преступления по горячим следам был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы по месту жительства. Им оказался 58-летний ранее не судимый житель Первомайского района. Сейчас полицейские выясняют, где находится похищенное имущество, которое, как пояснил подозреваемый, он выкинул. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — сообщили в пресс-службе ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru