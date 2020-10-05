«Работать некому, молчите»: сибирячку возмутила грязная кровать в коронавирусном госпитале

Сибирячке пришлось самой приводить кровать в порядок. Фото: предоставлено героиней публикации

Жительница Новосибирска Анна раскритиковала состояние больницы № 11, куда принимают пациентов с коронавирусной инфекцией. Женщине пришлось лежать на посту медсестры медсестры вместо палаты, а нужные лекарства ей не давали до самой выписки.

— В больнице особо не лечат, и к пациентам ужасное отношение. Когда меня привезли, не было мест. Меня возили из одной палаты в другую, пока наконец не поселили на 7 этаже в закутке, где сидела на посту старшая медсестра. Поставили туда две кровати и сказали: располагайтесь. А кровать грязная, мне пришлось самой все убирать. Нам прямо говорили: «Работать некому, молчите». Издевательство просто! Так там и жила, — рассказала Анна.

Анна рассказала, что и палаты, и коридоры были переполнены больными. Фото: предоставлено героиней публикации

— Я звонила в минздрав, но там меня уверяли, что все есть, и я получаю полное лечение! Не было гепарина, омепразола, антибиотиков, я даже два дня провела полностью без уколов. То же самое отвечали в страховой компании, — говорит Анна.

КП-Новосибирск направила запрос в пресс-службу минздрава по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

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