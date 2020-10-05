Вандалами, которые разгромили кладбище под Новосибирском, оказались подростки

Дети опрокинули надгробные камни и кресты.

Полицейские нашли вандалов, которые устроили разгром на кладбище в селе Дубровка Новосибирской области. Ими оказались трое подростков.

— 4 октября в полицию поступило сообщение, что на кладбище в селе Дубровка Маслянинского района неизвестные повредили несколько надгробий. Полицейские выехали на место, провели осмотр, также опросили очевидцев и местных жителей. Установлено, что к этому причастны трое несовершеннолетних жителей села. По данному факту проводится проверка, инспекторы ПДН работают с подростками, выясняют причины их поступка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, погром обнаружили несколько женщин, которые приехали на сельское кладбище. Они увидели, что кто-то опрокинул надгробные камни, испортил памятники и вырвал из земли кресты.

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