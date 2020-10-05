Еще несколько человек скончались из-за болезни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 5 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

— Скончались еще пять пациентов, мужчины в возрасте: 66 лет, 73 года, 74 года, двоим было 70 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 469 человек, — рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в реанимации находятся 54 человека, подключены к аппаратам ИВЛ 5 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 13 543 человека, в том числе инфицированы 816 детей. Выздоровели 12 177 пациентов.

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